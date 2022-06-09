Штраф, наложенный на акима Усть-Каменогорска, отменили

Жаксылык Омар. Фото: instagram.com/zhaksylyk_omar

Восточно-Казахстанский областной суд отменил штраф, наложенный на акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара судом первой инстанции, передает издание YK-news.kz.

Ранее отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Усть-Каменогорска, а также жителями Аблакетки было заключено медиативное соглашение о принятии мер по приведению автобусного сообщения в районе к соответствию требованиям жителей.

Данное соглашение не было выполнено, и 18 апреля Специализированный межрайонный административный суд ВКО рассмотрел обращение от жителей по поводу неисполнения соглашения.

Решением суда аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар и городской отдел ЖКХ были оштрафованы на 159 тысяч тенге.

Теперь же стало известно о том, что вышестоящий суд отменил это решение. В пресс-службе акимата объяснили причины.

Как сообщил пресс-секретарь Омара Владимир Землянский, в соответствии с медиативным соглашением, заключенным 1 февраля, отдел ЖКХ обязался провести конкурс по определению нового перевозчика для Аблакетки. При этом должен был определяться единый перевозчик для всех маршрутов района.

Отмечается, что отдельно требовалось обеспечить не менее трех маршрутов, как минимум один из которых проходил бы через поликлинику на улице Бурова. Новому перевозчику следовало обеспечить работу на маршрутах с 6 утра до 9 вечера со средним интервалом 5-10 минут.

Конкурс по поиску перевозчика был объявлен 3 февраля. Однако, по словам Землянского, он не состоялся из-за того, что никто из городских перевозчиков не захотел участвовать.

Отделом ЖКХ был объявлен повторный тендер – на этот раз перевозчик был определен, но это произошло 20 апреля.

Пока проводились два конкурса, срок исполнения медиативного соглашения истек. И жители Аблакетки обратились в суд с требованием призвать к ответу не только отдел ЖКХ, но и акима города. Суд состоялся 18 апреля — за два дня до завершения тендера.

"По сути, задержка в исполнении соглашения вызвана объективными, не зависящими ни от кого причинами. Ни отдел ЖКХ, ни аким города не могут влиять на скорость прохождения конкурсных процедур. А если на первый конкурс желающие не заявились, перевозчика никто не мог назначить", – объяснил пресс-секретарь.

Отмечается, что суд согласился с этим доводом. В определении от 18 апреля речь шла в первую очередь о несвоевременном предоставлении сведений суду об исполнении условий соглашения.

"Отделу ЖКХ, как только первый тендер не состоялся, следовало сразу же письменно уведомить об этом суд. Этого сделано не было. Это ошибка со стороны госоргана, и он за нее ответил — был оштрафован. При этом государственными органами были приняты все меры в пределах их компетенции по исполнению условий соглашения. Поэтому городская администрация и решила обжаловать штраф в отношении акима города", – подчеркнул Землянский.

7 июня областной суд принял эти доводы.

"На сегодняшний день все условия соглашения исполняются. Договор с новым перевозчиком — компанией "БахытЖол" — заключен. Все требования жителей по графикам и интервалам ему предъявлены и закреплены на бумаге. Исполнение графиков отслеживается отделом ЖКХ и Центром управления пассажирскими перевозками.

Другое дело, что новый перевозчик не всегда исполняет условия договора. По словам жителей Аблакетки, бывают ситуации, когда на маршрутах не хватает автобусов. Вместо обещанных 10 минут ждать транспорта приходится полчаса или дольше", – добавил представитель пресс-службы.

Как подчеркивает издание, в акимате об этом знают и принимают меры в пределах своей компетенции.

При этом за невыполнение перевозчиком договорных обязательств в части самовольного закрытия и открытия маршрутов, а также изменения схем и расписания движения ТОО "БахытЖол" 4 мая направлено уведомление о расторжении договора.

"По сути, медиативное соглашение требовало от нас принять те меры, которые мы уже давно применяем по всему городу. Разработать маршруты, найти перевозчиков, прописать жесткие договорные обязательства и требовать их исполнения. К сожалению, существует мнение, что ничего этого не делается и все спустили на тормозах. Делается. Вот только работает неэффективно", – заявил Землянский.

По его словам, много лет акимат заключал договоры, разрывал их, ужесточал, а картина не менялась.

"Требуется коренная переработка системы, чтобы поставить отрасль на ноги. Этим вопросом Жаксылык Омар занимается с первых дней на своем посту. Электронное билетирование, субсидии для перевозчиков – этого же раньше не было. Теперь есть и приносит результат – перевозчики уже обновили парки на одну шестую от требуемой нормы. К концу года обновят на четверть. Регулярность движения на сегодняшний день выросла до 80 процентов. Раньше колебалась в районе 70.

Есть еще кадровый вопрос – его тоже пытаемся решать, уже на уровне республики. Это все движется. Да, это процесс не одного месяца, и даже не одного года. Наверное, поэтому результаты и не заметны большинству.

Многих не устраивают темпы решения проблемы. И это обоснованно. Проблемный период действительно затянулся. Но, в любом случае, бездействие и закрытость властей к проблемам города – не та формулировка, которая уместна в данной ситуации", – подытожил пресс-секретарь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973434-shtraf-nalozhennyy-na-akima-ust-kamenogorska-byl-otmenen/