Житель написал заявление в полицию на акима Усть-Каменогорска

Жаксылык Омар. Фото: instagram.com/zhaksylyk_omar

25 марта в управление полиции Усть-Каменогорска поступило заявление от местного жителя с просьбой привлечь к административной ответственности акима города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, житель Усть-Каменогорска попросил привлечь акима города к административной ответственности за нарушение правил содержания автомобильных дорог в безопасном для движения состоянии.

"Данное заявление было зарегистрировано в УП Усть-Каменогорска. О результатах рассмотрения обращения заявитель будет письменно проинформирован в установленные законом сроки", - отметили в пресс-службе ДП ВКО.

Напомним, в августе 2018 года акимом Усть-Каменогорска был назначен Жаксылык Омар. Он родился в Ушарале Алматинской области. За время своей карьеры занимал различные должности. В том числе был заместителем акима Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.

В феврале текущего года градоначальник опубликовал фото с дворниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962617-zhitel-napisal-zayavlenie-v-politsiyu-na-akima-ust-kamenogorska/