Аким Усть-Каменогорска высказался о родстве с Сатыбалдыулы и Тлеуханом

Кадр из видео: instagram.com/asshot.inc

Журналист Асхат Ниязов опубликовал на своей странице в Instagram интервью с акимом Усть-Каменогорска Жаксылыком Омаром, который ответил на вопрос о родстве с арестованным Кайратом Сатыбалдыулы и экс-депутатом мажилиса Бекболатом Тлеуханом.

"Это правда, что вы родственник Кайрата Сатыбалдыулы?" - поинтересовался корреспондент.

"Нет, конечно", - ответил аким Усть-Каменогорска.

"А Бекболата Тлеухана?" - спросил журналист.

"Нет", - заявил Жаксылык Омар.

Работник СМИ решил уточнить, разве супруга акима не приходится родственницей экс-депутату мажилиса.

"Они с одного аула. С маминой стороны есть родственные связи, но... С одного села они, с Карагандинской области", - сказал градоначальник.

При этом отметил, что с ним не общается.

Журналист сказал, что видел снимок с тоя, конечно, может, это и фотошоп, где Жаксылык Омар был запечатлен с Сатыбалдыулы и Тлеуханом.

"Вы, наверное, или врете, или путаете. Где это было? Не было. Покажите, если есть. Не знаю, я не помню, чтобы я где-то фотографировался с Кайратом Сатыбалдыулы. С Бекболатом Тлеуханом тоже не могу сказать. Но я же занимался социальными вопросами, он возглавлял федерацию национальных видов спорта, может быть, на каких-то общих мероприятиях. Один раз был, но это не той Бекболата Тлеухана или Кайрата Сатыбалдыулы", - сказал аким Усть-Каменогорска.

Напомним, полномочия депутата мажилиса Бекболата Тлеухана были досрочно прекращены в декабре 2021 года.

Кайрата Сатыбалдыулы задержали борцы с коррупцией в марте текущего года по делу о хищении средств "Казахтелекома". Он находится под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973879-akim-ust-kamenogorska-vyskazalsya-o-rodstve-s-satybaldyuly-i-tleuhanom/