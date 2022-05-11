Суд оштрафовал акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара

Жаксылык Омар. Фото: facebook.com/zhaksylyk.omar

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар оштрафован на 50 МРП. Причиной тому послужило неисполнение медиативного соглашения городским отделом ЖКХ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на определение Специализированного межрайоного административного суда Восточно-Казахстанской области.

Еще в начале февраля жительница Аблакетки в Усть-Каменогорске подала в суд с требованием запустить автобусные маршруты и установить таблички с указанием времени курсирования общественного транспорта.

В итоге было заключено медиативное соглашение. Отдел ЖКХ обязался выполнить оговоренные условия, но не сделал этого в срок.

Тогда женщина снова обратилась в суд. На акима Усть-Каменогорска и городской отдел ЖКХ наложили штрафы по 50 МРП (159 тысяч тенге).

"Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии со стороны акима Усть-Каменогорска надлежащего контроля за исполнением отделом ЖКХ принятых на себя по условиям соглашения о медиации обязательств.

С учетом изложенного, суд считает необходимым применить к каждому ответчику меру процессуального принуждения в виде денежного взыскания в размере 50 МРП или 159 000 тенге", - говорится в определении Специализированного межрайоного административного суда Восточно-Казахстанской области.

Напомним, ранее также стало известно, что житель написал заявление в полицию на акима Усть-Каменогорска. Он попросил привлечь чиновника к административной ответственности за нарушение правил содержания автомобильных дорог в безопасном для движения состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968802-sud-oshtrafoval-akima-ust-kamenogorska-zhaksylyka-omara/