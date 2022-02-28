Фонд "Народу Казахстана" окажет помощь семьям погибших в ходе январских событий

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Попечительский совет общественного фонда "Қазақстан Халқына" на прошедшем 25 февраля заседании принял решение о размерах материальной помощи семьям погибших и тяжело раненых военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности, а также семьям гражданских лиц, оказавшихся случайными жертвами во время январских событий, семьям погибших и раненых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Общественный фонд "Қазақстан Халқына" выражает соболезнования семьям погибших, а также свою поддержку получившим ранения во время январских событий. Это большая трагедия для каждого, кто потерял близких, получил тяжелые увечья.

Мы верим, что страна сделает правильные выводы из этих трагических событий, сплотится, и такое больше не повторится. Мы понимаем, что никакие денежные выплаты не компенсируют потерю близких", – говорится в заявлении фонда.

Каждой семье погибшего военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел, сотрудника органов национальной безопасности, гражданского лица, оказавшегося случайной жертвой событий, будет оказана материальная помощь в размере 7 млн тенге.

По 3 млн тенге будет направлено тяжелораненым военнослужащим, сотрудникам ОВД и нацбезопасности, а также каждой семье, чьи дети были ранены в ходе январских событий.

Также фонд работает над вопросом по оказанию дополнительной благотворительной помощи семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников органов национальной безопасности, а также гражданским лицам, оказавшихся случайными жертвами (погибшими) январских событий, имеющих несовершеннолетних детей.

Отмечается, что в фонд "Қазақстан Халқына" поступила информация из Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности, а также Республиканской гвардии о 21 убитом и 43 тяжело раненых.

От уполномоченного по правам ребенка поступила информация о 3 убитых и 4 раненых детях, а также об одной убитой матери многодетной семьи.

От уполномоченного по правам человека Республики Казахстана направлена информация о 29 гражданах РК, оказавшихся случайными жертвами январских событий. Трое из этого списка повторяются в списке уполномоченного по правам ребенка, двое - в списке КНБ.

"Попечительским советом поручено правлению фонда выплатить установленные суммы семьям погибших и раненых военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности, погибших и раненых детей.

Также поручено определить контактные данные семей гражданских лиц, оказавшихся случайными жертвами (погибшими) январских событий в соответствии со списком, полученным от Уполномоченного по правам человека в РК", - говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что фонд "Қазақстан Халқына" планирует оказать поддержку семьям погибших, оказавшихся случайными жертвами (погибшие) январских событий, по мере получения списков из официальных источников.

Сегодня таким источником стал уполномоченный по правам человека в РК.

"Полагаем, что по мере завершения следственных действий списки в фонд будут представляться правоохранительными органами РК", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958382-fond-narodu-kazahstana-okazhet-pomosch-semyam-pogibshih-v-hode-yanvarskih-sobytiy/