"Угроза всегда есть": глава МВД о возможности повторения январских событий в Казахстане

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Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане повториться январские события, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили представители СМИ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее сказал, что январские события не повторятся.

В связи с этим они поинтересовались, может ли он как глава МВД гарантировать это, учитывая, что у преступников имеется оружие на руках.

"Угроза всегда есть. Часть похищенного оружия – на руках", – заявил в ответ министр.

Но тут же поспешил добавить, что силовики изъяли за этот период более 1,5 тыс. единиц оружия. Также был произведен выкуп оружия у населения.

"Более 1000 штук, которое не зарегистрировано было, выкуплено у населения. На 78 миллионов тенге. В основном южные регионы (жители этих регионов хранили оружие – прим. ред.).

Но оружие может и переноситься, необязательно, что оно в этих регионах. Поиск продолжается по всем регионам и за пределами нашего государства, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Да, к сожалению, еще находится оружие в руках. Около 300 (единиц – прим. ред.) табельного, в том числе стрелкового, пистолеты, автоматы. Здесь надо смотреть. Если есть оружие, оно всегда может выстрелить.

Поэтому будут приниматься все меры, конечно, будем до последнего ствола (искать – прим. ред.): пока не будет найдено (пропавшее оружие – прим. ред.), работа будет продолжаться", – резюмировал министр внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены ужесточить ответственность первых руководителей при ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973200-ugroza-vsegda-est-glava-mvd-o-vozmozhnosti-povtoreniya-yanvarskih-sobytiy-v-kazahstane/