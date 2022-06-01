Семьи 19 случайных жертв январских событий получили выплаты из фонда "Қазақстан халқына"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев на брифинге в СЦК сообщил, что семьи 19 случайных жертв январских событий получили выплаты от "Қазақстан халқына", передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Жамишев отметил, что расследование январских событий еще продолжается, но некоторым семьям выплатили компенсации за смерть близких, признанных случайными жертвами.

"Мы получили список из 19 человек. Связались со всеми, оказали помощь", – добавил он.

Он также разъяснил механизм распределения средств.

"Распределительный совет принял решение, что мы выплачиваем погибшим случайным жертвам январских событий. К нам поступают запросы от граждан и от родственников (других – прим.ред.) погибших. Мы всю информацию от организаций, омбудсменов, отправляем в компетентные органы и ждем обратную реакцию.

В течение мая мы информацию из компетентных органов о таких людях не получали. Но, я полагаю, по мере того, как завершатся следственные действия, такие списки мы получим. И могу сказать, что, не имея этих полных списков, ясно, что мы не будем оказывать помощь. Все будет связано с завершением следственных действий", – резюмировал Болат Жамишев.

Напомним, что ранее генпрокурор Казахстана Берик Асылов сообщал, что всего во время январских событий по стране погибли 230 человек, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего людей погибло в Алматы – 139 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972069-semi-19-sluchaynyh-zhertv-yanvarskih-sobytiy-poluchili-vyplaty-iz-fonda-qazaqstan-halqyna/