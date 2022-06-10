"Люди ждут результатов, а не пустых обещаний": Токаев о возврате незаконно вывезенных средств

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана провел заседание МВК по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, которая будет заниматься вопросами возврат в страну незаконно выведенных средств, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Ее деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний", – заявил президент.

Президент призвал межведомственную комиссию работать на результат и проявлять активность.

"Поставленные перед комиссией задачи предполагают вполне конкретный и измеримый результат", – подчеркнул президент.

Тем не менее, по словам главы государства, необходимо понимать, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определенное время, связанное с соблюдением всех юридических процедур.

Как отметил президент, главной целью является не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.

Заседание МВК по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов. Фото: Акорда

Напомним, 11 января на заседании мажилиса президент заявил, что отдельные лица во время режима ЧП пытались вывести капитал за рубеж. В связи с этим, кабмину было поручено в течение двух месяцев составить план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

Позже председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Токаеву о том, что касательно незаконного вывоза наличных из Казахстана были выявлены нарушения на 2 млрд тенге.

Кроме того, на заседании президент Казахстана подчеркнул, что референдум открыл возможности для продолжения масштабных преобразований и приоритетной задачей является повышение благосостояния всего населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973578-lyudi-zhdut-rezultatov-a-ne-pustyh-obeschaniy-tokaev-o-vozvrate-nezakonno-vyvezennyh-sredstv/