"Люди ждут результатов, а не пустых обещаний": Токаев о возврате незаконно вывезенных средств
Опубликовано:
Президент Казахстана провел заседание МВК по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, которая будет заниматься вопросами возврат в страну незаконно выведенных средств, сообщается на официальном сайте Акорды.
"Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Ее деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний", – заявил президент.
Президент призвал межведомственную комиссию работать на результат и проявлять активность.
"Поставленные перед комиссией задачи предполагают вполне конкретный и измеримый результат", – подчеркнул президент.
Тем не менее, по словам главы государства, необходимо понимать, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определенное время, связанное с соблюдением всех юридических процедур.
Как отметил президент, главной целью является не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики.
Также Касым-Жомарт Токаев поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.
Напомним, 11 января на заседании мажилиса президент заявил, что отдельные лица во время режима ЧП пытались вывести капитал за рубеж. В связи с этим, кабмину было поручено в течение двух месяцев составить план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.
Позже председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Токаеву о том, что касательно незаконного вывоза наличных из Казахстана были выявлены нарушения на 2 млрд тенге.
Кроме того, на заседании президент Казахстана подчеркнул, что референдум открыл возможности для продолжения масштабных преобразований и приоритетной задачей является повышение благосостояния всего населения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973578-lyudi-zhdut-rezultatov-a-ne-pustyh-obeschaniy-tokaev-o-vozvrate-nezakonno-vyvezennyh-sredstv/