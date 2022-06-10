Токаев: Богатства Казахстана принадлежат не определенным личностям, а всему народу

Заседание МВК по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ принял на референдуме поправки в Конституцию, и они вступили в законную силу. Тем самым граждане поддержали строительство Нового, Справедливого Казахстана.

"Референдум открыл возможности для продолжения масштабных преобразований. Мы должны оправдать доверие и ожидания народа. Необходимо строить общество с равными возможностями для всех. Наши граждане по праву должны пользоваться благами экономического роста. Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу. Поэтому нашей приоритетной задачей является повышение благосостояние всего населения", – сказал президент.

Глава государства считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры. По его словам, в экономической сфере накопилось очень много системных проблем и перекосов.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в Новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан.

Президент сообщил, что по его указу была учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, деятельность которой будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств.

Тем не менее он подчеркнул, что важны сплоченность и безукоризненное следование законности и ответственности.

Заседание МВК по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов. Фото: Акорда

"Все действия должны полностью соответствовать всем правовым нормам и основываться на строгом и неукоснительном следовании закону. Прокуратура как надзорный орган обязана обеспечить безупречное юридическое качество всех применяемых процедур. В данном вопросе у нас нет права на ошибки и некомпетентные шаги", – убежден глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.

"Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное – правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены Комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация президента будет держать данный вопрос на контроле", – заключил глава государства.

На заседании с докладами также выступили премьер-министр Алихан Смаилов и генеральный прокурор Берик Асылов.

Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Берик Асылов. Фото: Акорда

Напомним, 11 января на заседании мажилиса президент заявил, что отдельные лица во время режима ЧП пытались вывести капитал за рубеж. В связи с этим, кабмину было поручено в течение двух месяцев составить план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

Позже председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Токаеву о том, что касательно незаконного вывоза наличных из Казахстана были выявлены нарушения на 2 млрд тенге.

Также ранее сообщалось о том, сколько наличных можно законно вывезти из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973569-tokaev-bogatstva-nashego-gosudarstva-prinadlezhat-ne-opredelennym-lichnostyam-a-vsemu-narodu/