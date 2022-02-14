Незаконный вывоз наличных из Казахстана: выявлены нарушения на 2 млрд тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался президенту об исполнении его поручений, сообщается на официальном сайте Акорды.

С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.

Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США (более 2 млрд тенге).

Касым-Жомарт Токаев и Жанат Элиманов. Фото: akorda.kz

Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20% выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге).

Также глава государства был проинформирован о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту "Тариф" предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – 8, газоснабжению – 3, теплоснабжению – 2).

В рамках объявленного президентом года детей совместно с уполномоченным по правам ребенка реализуется проект "Қамқор", направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот.

По итогам встречи глава государства поручил председателю агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике. Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности.

Напомним, 11 января на заседании мажилиса президент заявил, что отдельные лица во время режима ЧП пытались вывести капитал за рубеж. В связи с этим, кабмину было дано два месяца на то, чтобы составить план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

Также мы рассказывали о том, сколько наличных можно законно вывезти из Казахстана, и какие есть способы перевода денег внутри страны и за границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956022-tokaev-prinyal-glavu-agentstva-po-finmonitoringu/