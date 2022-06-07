Вброс бюллетеней на референдуме в Алматы: итоги голосования на участке аннулировали

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В Центральной комиссии референдума (ЦКР) после оглашения итогов референдума заявили о том, что проведение голосования на одном из участков в Алматы признали недействительным, передает корреспондент NUR.KZ.

"При подведении итогов ЦКР приняла во внимание обращение города Алматы – на основании представленным территориальной комиссией материалов, в соответствии со статьями 21 и 31 Конституционного закона "О республиканском референдуме", ЦКР признала проведение референдума на отдельном участке недействительным. В связи с этим результаты голосования на участке №2 в Алматы не включены в окончательные итоги референдума", – заявил глава комиссии Нурлан Абдиров.

По какой именно причине результаты не были признаны, в ЦКР не сообщили.

В указанном комиссией законе о референдуме касательно непризнания результатов участка говорится следующее:

"Центральная комиссия референдума при подведении итогов референдума может признать его проведение на отдельных участках (административно-территориальных единицах) недействительным, если в ходе референдума, или при подсчете голосов либо определении результатов голосования имели место нарушения настоящего Конституционного закона и Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан".

Зампред ЦКР Константин Петров сообщил, что нарушение на данном участке было зафиксировано присутствующим представителем общественного объединения – он снял все на видео. Оно размещено в Сети и есть в открытом доступе.

"Было обращение в территориальную комиссию города Алматы. По фактам, которые были изложены в этом обращении и прикрепленном к нему видеоматериале, было проведено расследование. Территориальная комиссия выяснила, что были осуществлены, скажем так, голосование членами участковой комиссии референдума за других лиц.

Данные факты признаны двумя членами участковой комиссии референдума, о чем есть объяснительные. Они сказали, что голосовали за родственников, которые включены в список избирателей этого участка", – отметил Петров.

Стационарная урна для голосования, по его словам, была опечатана, было переведено голосование в переносную урну.

"В конце дня комиссия посчитала все результаты, представила их в районную комиссию, нам были представлены результаты не только по Алматы, но и позиция территориальной комиссии референдума города Алматы, которая установила факты, которые свидетельствовали о нарушении законодательства "О выборах" и "О референдуме", которые были зафиксированы, разобраны, подтверждены, задокументированы должным образом по участку №2 города Алматы.

Сегодня утром состоялся разбор ситуации, мы провели свое заседание. В рамках своей компетенции в ЦКР сегодня такое решение приняли, признали недействительным проведение республиканского референдума по участку №2 города Алматы и аннулировали этот результат. В опубликованных нами данных не содержатся данные по этому участку", – отметил спикер.

Напомним, в воскресенье, во время референдума, на одном из участков для голосования членов избирательной комиссии отстранили от исполнения обязанностей. Поводом тому послужило видео с (предположительным на тот момент) вбросом бюллетеней. Урну тогда же опечатали и начали проводить подсчет голосов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972974-vbros-byulleteney-v-almaty-provedenie-referenduma-na-uchastke-priznali-nedeystvitelnym/