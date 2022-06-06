Токаев назвал главное богатство Нового Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана по результатам прошедшего референдума назвал главное богатство страны, передает NUR.KZ.

"Самое главное богатство Нового Казахстана – это его народ, а наша главная цель – создать условия для счастливой жизни людей. Каждый гражданин должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста. Пустые обещания и красивые слова ни к чему не ведут", - заявил глава страны.

Президент отметил, что для него превыше всего конкретная работа и реальные изменения.

"Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели. Результаты референдума открывают совершенно новую главу в истории нашей государственности. Сделав свой выбор, наш народ показал волю к созиданию и стремление к радикальным переменам. Нам предстоит еще многое сделать для развития страны. Я абсолютно убежден в том, что вместе мы обязательно достигнем поставленных целей", - сказал глава государства.

Полный текст обращения главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана после референдума можно почитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972869-tokaev-nazval-glavnoe-bogatstvo-novogo-kazahstana/