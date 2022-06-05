Что будет, если вброс бюллетеней при голосовании в Алматы подтвердится
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Результаты голосования на участке в Алматы могут отменить, если вброс бюллетеней подтвердится. Об этом рассказал капитан наблюдателей по Алматы, директор ОО "Общественный проект" Александр Братенков во время брифинга, передает корреспондент NUR.KZ.
"Отдельные наблюдатели констатируют вброс бюллетеней в избирательную урну. Урна опечатана, сейчас проводится, после 20:00 часов, параллельный подсчет голосов.
Если будет несоответствие количества бюллетеней и количества проголосовавших на основании списка избирателей, то данный факт будет зафиксирован, заактирован и, возможно, выборы на данном участке будут отменены", – сообщил Братенков.
Он отметил, что если факт выявится, то члены комиссии понесут ответственность, а результаты голосования на данном участке будут признаны недействительными.
Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы членов избирательной комиссии отстранили от исполнения обязанностей после появления видео со "вбросом бюллетеней".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972660-chto-budet-esli-vbros-byulleteney-pri-golosovanii-v-almaty-podtverditsya/