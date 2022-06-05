Что будет, если вброс бюллетеней при голосовании в Алматы подтвердится

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Результаты голосования на участке в Алматы могут отменить, если вброс бюллетеней подтвердится. Об этом рассказал капитан наблюдателей по Алматы, директор ОО "Общественный проект" Александр Братенков во , передает корреспондент NUR.KZ.

"Отдельные наблюдатели констатируют вброс бюллетеней в избирательную урну. Урна опечатана, сейчас проводится, после 20:00 часов, параллельный подсчет голосов.

Если будет несоответствие количества бюллетеней и количества проголосовавших на основании списка избирателей, то данный факт будет зафиксирован, заактирован и, возможно, выборы на данном участке будут отменены", – сообщил Братенков.

Он отметил, что если факт выявится, то члены комиссии понесут ответственность, а результаты голосования на данном участке будут признаны недействительными.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы членов избирательной комиссии отстранили от исполнения обязанностей после появления видео со "вбросом бюллетеней".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972660-chto-budet-esli-vbros-byulleteney-pri-golosovanii-v-almaty-podtverditsya/