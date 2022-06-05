Членов комиссии отстранили после видео с "вбросом бюллетеней" в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Членов избирательной комиссии отстранили от исполнения обязанностей после появления видео с "вбросом бюллетеней" в Алматы. Об этом во время брифинга рассказала председатель территориальной комиссии референдума в Алматы Жанна Асанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Асанова подтвердила, что в Алматы на видео был запечатлен якобы вброс бюллетеней.

"Любые нарушения процедуры не допускаются. Приняли решение на уровне участковой комиссии, которая обладает определенными полномочиями на участке, имеет право принимать свои решения. Здесь касательно того инцидента принято решение отстранить членов участковой комиссии от исполнения их обязанностей до выяснения обстоятельств.

У нас нет полномочий давать оценки на основании видео. При беседе с членами участковой комиссии они отрицают факт вброса, якобы это собственное голосование, что они есть в списке этого участка, но тем не менее, принято решение данную урну опечатать и продолжить голосование с другой урной стационарной", - сообщила Асанова.

По ее словам, все бюллетени в той урне, возможно, будут признаны недействительными, но итоги будут считаться по результатам стационарной урны.

"Большая урна до момента вброса, даже если там находятся бюллетени, они, к сожалению, учитываться при подсчете не будут. Оценку - была такая ситуация или нет - будут принимать правоохранительные органы и ЦИК, поскольку вопрос об аннулировании результатов лежит в компетенции ЦИК", - рассказала председатель ТКР.

По ее словам, вместо отстраненных членов избиркома к работе приступили резервные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972641-chlenov-komissii-otstranili-posle-video-s-vbrosom-byulleteney-v-almaty/