"Наши граждане проявили большую ответственность и патриотизм": Токаев о результатах референдума

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президента Касым-Жомарт Токаев в своем обращении народу Казахстана по результатам прошедшего референдума заявил, что предложенные поправки в Конституцию поддержало подавляющее большинство граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вчера в нашей стране произошло знаменательное историческое событие. Наша страна вступила в новый этап развития. Предложенные поправки в Конституцию поддержало подавляющее большинство граждан. Референдум прошел на высоком уровне. Это также подтверждают международные и отечественные наблюдатели", - сообщил Токаев.

По его словам, конституционные реформы бурно обсуждались в обществе.

"Голосование проводилось в соответствии с требованиями демократии. Не было никакого принуждения. Результат референдума стал явным символом политического обновления. Наши граждане проявили большую ответственность и патриотизм. Мы показали, что едины в построении нового, справедливого Казахстана", - отметил глава государства.

Президент отметил, что конституционные поправки коренным образом изменят платформу государственности и даст новый импульс развитию общества в целом.

"Я очень благодарен всему нашему народу за активное участие и поддержку в референдуме. Также хочу поблагодарить граждан и различные общественные организации, принявшие участие в разъяснении значения конституционных изменений", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, также Касым-Жомарт Токаев во время обращения к казахстанцам после прошедшего референдума заявил, что страну и дальше ждут изменения – к примеру, нужно изменить законодательство, которое наделило излишними преимуществом определенную группу лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972862-nashi-grazhdane-proyavili-bolshuyu-otvetstvennost-i-patriotizm-tokaev-o-rezultatah-referenduma/