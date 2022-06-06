Первое заседание Курултая пройдет в Улытау, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: instagram.com/akordapress

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана рассказал, где пройдет первое заседание национального Курултая, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что укрепление независимости, национального единства и общественного согласия — наша главная задача.

"Эти реформы были сделаны не зря. Все это мы делаем для того, чтобы создать новый, справедливый Казахстан. Наши предки решали важный вопрос на совете. Я возродил эту традицию и стал инициатором создания Национального курултая. Первое заседание Курултая пройдет в Улытау. Таким образом, возможности граждан участвовать в государственных делах будут расширяться. На самом деле судьба нашей страны находится в руках каждого из нас", – отметил президент.

При этом, он отметил, что главное богатство нового Казахстана – это люди. И главная цель – обеспечить счастливую жизнь граждан.

"Каждый гражданин должен видеть плоды политических перемен и экономического роста. Сухие обещания и пустые слова ни к чему не приводят. Для меня самое главное — это реальные действия и реальные изменения. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Полный текст обращения главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана после референдума можно почитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972867-pervoe-zasedanie-kurultaya-proydet-v-ulytau-zayavil-tokaev/