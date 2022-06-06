Предварительные итоги референдума: почти 1,5 млн казахстанцев проголосовали "против"
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Сегодня в ЦКР огласили предварительные итоги референдума в Казахстане, согласно которым против поправок в Конституцию проголосовали почти 1,5 млн человек, передает корреспондент NUR.KZ.
Согласно озвученным в комиссии предварительным данным, против поправок в Основной закон Казахстана проголосовали 18,66% избирателей – это 1 490 475 человек.
При этом за поправки проголосовали 6 163 863 человека, это 77,18% избирателей.
Также среди бюллетеней были те, на которых граждане отметили оба варианта – их учли, но не засчитали ни в категорию "за", ни в категорию "против". Таких бюллетеней было 125 859, или 1,58%.
Еще 2,5% бюллетеней были неустановленного образца либо в них не удалось понять волеизъявление голосующего – в цифрах это 206 096 бюллетеней.
Напомним, что вчера ночью были озвучены данные экзитпола. Также вчера о референдуме в Казахстане высказалась российский политолог Екатерина Шульман - она оценила отсутствие во время голосования скандалов, арестов и задержаний.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972728-predvaritelnye-itogi-referenduma-pochti-15-mln-kazahstantsev-progolosovali-protiv/