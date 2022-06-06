Озвучены предварительные итоги референдума в Казахстане

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Центральной комиссии референдума озвучили предварительные итоги республиканского референдума по внесению поправок и дополнений в Конституцию Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно данным ЦКР, всего в голосовании на референдуме приняли участие 7 896 293 казахстанца:

за внесение поправок в Конституцию проголосовали 77, 18% избирателей, это 6 163 863 человека;

против - 18,66%, это 1 490 475 человек;

число бюллетеней с выбором обоих вариантов - 1,58%, или 125 859 бюллетеней;

бюллетени неустановленного образца или по которым невозможно установить волеизъявление - 2,58%, или 206 096 бюллетеней.

Отметим, последние участки для голосования на референдуме закрылись лишь сегодня в 6:00 по времени Нур-Султана - это участки в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве.

Согласно данным, озвученным после закрытия всех участков для голосования в Казахстане, всего в референдуме приняли участие больше 8 млн казахстанцев.

Накануне были также озвучены данные экзитпола - опрос, проведенный Институтом комплексных социальных исследований "СОЦИС-А", показал, что за поправки в Основной закон проголосовало 76,7% избирателей, против - 23,3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972719-ozvucheny-predvaritelnye-itogi-referenduma-v-kazahstane/