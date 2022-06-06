ШОС о референдуме в Казахстане: Не было случаев нарушения законодательства

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на пресс-конференции в Нур-Султане заявил, что прошедший 5 июня в Казахстане референдум по поправкам в Конституцию соответствовал требованиям избирательного законодательства, сообщает официальный Telegram-канал Referendum2022.kz.

"Мы разделились на пять групп, посетили 26 избирательных участков и вели наблюдение. Можно сказать, что явка большая.

Не было обнаружено никаких случаев или инцидентов по нарушению законодательства. Мы не получили никаких жалоб или запросов", - сообщил Чжан Мин.

Ранее о высоком уровне организации референдума заявлял наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Олег Цепкин.

Согласно предварительным данным экзитпола, за поправки в Конституцию проголосовало 76,7% избирателей, против - 23,3%.

Между тем сегодня в ЦКР озвучили предварительные итоги референдума. По данным Центральной комиссии, всего в голосовании приняло участие порядка 7,8 млн казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972722-shos-o-referendume-v-kazahstane-ne-bylo-sluchaev-narusheniya-zakonodatelstva/