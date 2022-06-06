Последние участки для голосования на референдуме закрылись за рубежом

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Закрылись последние участки для голосования на референдуме за рубежом. Голосование на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК завершилось, сообщается в официальном Telegram-канале МИД Казахстана.

По информации ведомства, сегодня в 06:00 по времени Нур-Султана закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, явка на 65 участках для голосования за рубежом составила 72,95 процентов.

Напомним, ранее сообщалось, что явка голосующих казахстанцев в Грузии составила 100 процентов.

Также мы писали, что по данным Центральной комиссии референдума (ЦКР), всего в голосовании приняли участие более 8 млн казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972705-poslednie-uchastki-dlya-golosovaniya-na-referendume-zakrylis-za-rubezhom/