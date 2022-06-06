Референдум в Казахстане: явка голосующих в Грузии составила 100 процентов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы, проживающие за рубежом, приняли участие в голосовании на референдуме по поправкам в Конституцию РК. В Грузии явка голосующих составила 100 процентов.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", в Грузии работал только один пункт для голосования, который был открыт в Тбилиси. Некоторым казахстанцам пришлось добираться до места по нескольку часов, чтобы принять участие в голосовании.

Председатель участковой комиссии №277 при посольстве Казахстана в Грузии Жазира Мырзакасимова рассказала о ходе голосования.

"На участке №277 при посольстве Казахстана в Тбилиси проголосовали граждане Казахстана, находящиеся в Грузии. Кроме граждан, состоящих в консульском учете, пришли отдать свой голос туристы - наши граждане, отдыхающие в других городах: Боржоми, Батуми. Несмотря на большие расстояния, наши граждане проявили активность, голосовав с 7 утра. Явка состоялась на 100 процентов. Хочу отметить, что это впервые в Тбилиси", - заявила она.

Напомним, накануне Институт комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" по заказу информационного агентства NUR.KZ провел опрос граждан на выходе из участков референдума по поправкам в Конституцию. По результатам опроса "за" поправки проголосовало 76,7% опрошенных.

Также мы писали, что по данным Центральной комиссии референдума (ЦКР), всего в голосовании приняли участие более 8 млн казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972694-referendum-v-kazahstane-yavka-golosuyuschih-v-gruzii-sostavila-100-protsentov/