"Казахские батыры" проголосовали на референдуме в Шымкенте (фото)

"Батыры" проголосовали на референдуме в Шымкенте. Фото: otyrar.kz

На один из участков для голосования в Шымкенте пришли двое избирателей в оригинальных образах – молодые парни были одеты в костюмы батыров, передает издание Otyrar.kz.

Как отметили корреспонденты издания, мужчины напоминали батыров не только костюмами, но и телосложением. По оценке присутствовавших, молодые люди были ростом не менее 190 сантиметров.

"Батыры" взяли бюллетени и прошли к кабинкам для голосования. Тем не менее, чтобы зайти внутрь, им пришлось пригнуться.

После того как "батыры" отдали голоса, они закинули свои бюллетени в урну к остальным.

Но молодых людей просто так не отпустили – отмечается, что и избиратели, и журналисты захотели сфотографироваться с парнями в национальных костюмах.

Казахстанские "батыры" проголосовали на референдуме в Шымкенте. Фото: otyrar.kz

Казахстанские "батыры" проголосовали на референдуме в Шымкенте. Фото: otyrar.kz

Напомним, что по состоянию на 18:00 более 7,6 млн избирателей отдали свой голос на референдуме по поправкам в Конституцию Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972651-kazahskie-batyry-progolosovali-na-referendume-v-shymkente-foto/