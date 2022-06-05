В Китае и Японии начали подсчет голосов с казахстанского референдума

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр иностранных дел Роман Василенко на брифинге в ЦКР сообщил, что голосование за поправки в Конституцию Казахстана за рубежом проходит спокойно и в рабочей атмосфере. В некоторых странах голосование уже завершилось, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Василенко напомнил, что были открыты 65 участков референдума в 52 иностранных государствах.

"В соответствии с конституционным законом "О выборах в РК", на основании данных консульского учета казахстанцев при соответствующих диппредставительствах и дополнительных обращениях граждан РК, были сформированы списки имеющих право голосовать на указанных участках.

На день проведения референдума в списки голосующих за рубежом были включены 11 350 наших граждан. В настоящее время референдум за рубежом проходит спокойно и в рабочей атмосфере.

По состоянию на 19:00 по времени Нур-Султана, за рубежом проголосовали около 5100 наших соотечественников, что составляет 45% от количества избирателей, включенных в соответствующие списки", – добавил он.

Участки, расположенные в Азии, в таких странах как Китай, Южная Корея, Япония, по его словам, уже завершили свою работу и приступили к подсчету голосов. Отмечается, что на некоторых из них явка составила 100%.

"Участки в таких городах, как Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава или Бразилия, только открылись менее двух часов назад и еще будут голосовать 9 часов. После подведения результатов голосования оригиналы итоговых документов оперативно доставят в МИД для последующей передачи в избирательную комиссию района Есиль, к которому все наши избирательные участки за рубежом приписаны", – резюмировал Роман Василенко.

Напомним, что по состоянию на 18:00 более 7,6 млн избирателей отдали свой голос на референдуме по поправкам в Конституцию Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1972655-v-kitae-i-yaponii-nachali-podschet-golosov-s-kazahstanskogo-referenduma/