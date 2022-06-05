Более 65% избирателей отдали свой голос на референдуме
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Член Центральной комиссии референдума (ЦКР) Шавхат Утемисов в ходе брифинга ведомства сообщил, что в семи регионах Казахстана явка на референдуме по поправкам в Конституцию превысила 70%. В числе отстающих по-прежнему Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
"Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 65,04% от общего числа граждан, или более 7,6 млн избирателей, включенных в списки", – сообщил Шавхат Утемисов.
По регионам предварительная явка на 18:00 выглядит следующим образом:
- Акмолинская область – 69,07%;
- Актюбинская – 55,90%;
- Алматинская – 68,10%;
- Атырауская – 62,45%;
- Западно-Казахстанская – 65,49%;
- Жамбылская – 68,10%;
- Карагандинская – 73,31%;
- Костанайская – 71,07%;
- Кызылординская – 75,02%;
- Мангистауская – 59,14%;
- Павлодарская – 72,88%;
- Северо-Казахстанская – 73,12%;
- Туркестанская – 78,24%;
- Восточно-Казахстанская – 72,76%;
- Нур-Султан – 53,87%;
- Алматы – 29,82%;
- Шымкент – 69,55%.
Напомним, что по состоянию на 14:00 референдум в Казахстане уже был признан состоявшимся. На тот момент свой голос отдали 53,43% избирателей.
В 16:00 этот показатель вырос до 60,8%, или 7,1 млн избирателей.
Ранее председатель территориальной комиссии референдума в Алматы Жанна Асанова объяснила, можно ли голосовать на референдуме по доверенности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972649-bolee-65-izbirateley-otdali-svoy-golos-na-referendume/