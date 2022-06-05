Более 65% избирателей отдали свой голос на референдуме

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Член Центральной комиссии референдума (ЦКР) Шавхат Утемисов в ходе брифинга ведомства сообщил, что в семи регионах Казахстана явка на референдуме по поправкам в Конституцию превысила 70%. В числе отстающих по-прежнему Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 65,04% от общего числа граждан, или более 7,6 млн избирателей, включенных в списки", – сообщил Шавхат Утемисов.

По регионам предварительная явка на 18:00 выглядит следующим образом:

Акмолинская область – 69,07%;

Актюбинская – 55,90%;

Алматинская – 68,10%;

Атырауская – 62,45%;

Западно-Казахстанская – 65,49%;

Жамбылская – 68,10%;

Карагандинская – 73,31%;

Костанайская – 71,07%;

Кызылординская – 75,02%;

Мангистауская – 59,14%;

Павлодарская – 72,88%;

Северо-Казахстанская – 73,12%;

Туркестанская – 78,24%;

Восточно-Казахстанская – 72,76%;

Нур-Султан – 53,87%;

Алматы – 29,82%;

Шымкент – 69,55%.

Напомним, что по состоянию на 14:00 референдум в Казахстане уже был признан состоявшимся. На тот момент свой голос отдали 53,43% избирателей.

В 16:00 этот показатель вырос до 60,8%, или 7,1 млн избирателей.

Ранее председатель территориальной комиссии референдума в Алматы Жанна Асанова объяснила, можно ли голосовать на референдуме по доверенности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972649-bolee-65-izbirateley-otdali-svoy-golos-na-referendume/