Явка на референдуме по поправкам в Конституцию превысила 67 процентов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в ЦКР объявили о явке казахстанцев на референдум к этому часу. Участки для голосования в части областей Казахстана закрылись в 20:00 по времени Нур-Султана – голосование в этих регионах закончено. Еще в ряде регионов голосование продлится еще час, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет о Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях – здесь участки для голосования закроются на час позже, в 21:00 по Нур-Султану.

В целом же по стране результаты явки на 20:00 таковы:

Акмолинская область – 73,81 %;

Актюбинская область – 55,9 %;

Алматинская область – 72,83 %;

Атырауская область – 62,45 %;

ЗКО – 65,49 %;

Жамбылская область – 69,59 %;

Карагандинская область – 77,39 %;

Костанайская область – 72,28 %;

Кызылординская область – 75,02 %;

Мангистауская область – 59,14 %;

Павлодарская область – 75,53 %;

СКО – 75,49 %;

Туркестанская область – 80,66 %;

ВКО – 77,49 %;

Нур-Султан – 57,06 %;

Алматы – 32,25 %;

Шымкент – 72,53 %.

Всего приняли участие в референдуме к этому часу 7 936 655 граждан, предварительная явка составила 67,65%.

Данные после закрытия всех участков для голосования на территории Казахстана будут представлены в ЦКР в 22:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что по состоянию на 18:00 на референдуме по поправкам в Конституцию свой голос отдали более 7,6 млн избирателей.

Тем не менее о том, что референдум в Казахстане уже был признан состоявшимся, стало известно еще в 14:00. На тот момент свои голоса отдали 53,43% избирателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972652-yavka-na-referendume-po-popravkam-v-konstitutsiyu-prevysila-67-protsentov/