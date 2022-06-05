Политика и экономика
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Явка на референдуме по поправкам в Конституцию превысила 67 процентов

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Бюллетени листают руками
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в ЦКР объявили о явке казахстанцев на референдум к этому часу. Участки для голосования в части областей Казахстана закрылись в 20:00 по времени Нур-Султана – голосование в этих регионах закончено. Еще в ряде регионов голосование продлится еще час, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет о Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях – здесь участки для голосования закроются на час позже, в 21:00 по Нур-Султану.

В целом же по стране результаты явки на 20:00 таковы:

  • Акмолинская область – 73,81 %;
  • Актюбинская область – 55,9 %;
  • Алматинская область – 72,83 %;
  • Атырауская область – 62,45 %;
  • ЗКО – 65,49 %;
  • Жамбылская область – 69,59 %;
  • Карагандинская область – 77,39 %;
  • Костанайская область – 72,28 %;
  • Кызылординская область – 75,02 %;
  • Мангистауская область – 59,14 %;
  • Павлодарская область – 75,53 %;
  • СКО – 75,49 %;
  • Туркестанская область – 80,66 %;
  • ВКО – 77,49 %;
  • Нур-Султан – 57,06 %;
  • Алматы – 32,25 %;
  • Шымкент – 72,53 %.

Всего приняли участие в референдуме к этому часу 7 936 655 граждан, предварительная явка составила 67,65%.

Данные после закрытия всех участков для голосования на территории Казахстана будут представлены в ЦКР в 22:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что по состоянию на 18:00 на референдуме по поправкам в Конституцию свой голос отдали более 7,6 млн избирателей.

Тем не менее о том, что референдум в Казахстане уже был признан состоявшимся, стало известно еще в 14:00. На тот момент свои голоса отдали 53,43% избирателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972652-yavka-na-referendume-po-popravkam-v-konstitutsiyu-prevysila-67-protsentov/

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