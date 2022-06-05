За чей счет закупаются подарки для избирателей, рассказали в ТКР Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За чей счет закупаются подарки для избирателей, рассказала во председатель территориальной комиссии референдума в Алматы Жанна Асанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, некоторые избиратели в Алматы получили подарки от комиссии референдума. Как правило, сувениры дарились первым посетителям участков. По словам Асановой, из республиканского бюджета на это средства не выделялись, а подарки предоставили спонсоры.

"Подарки – это сувениры, брендированные кружечки. Мы говорили о том, что участковая комиссия подарками не обеспечивает, это могут сделать предприниматели в качестве спонсоров, это приветствуется.

Тенденция позитивная, мы привыкли двигаться в привычном ключе. Для многих, кто голосует в первый раз, это - реальный праздник. Те, кто постарше, помнит, что их встречали, подарки дарили. Им хочется, чтобы такое было организовано. Поэтому на участках, если приносили подарки, то они были", - сообщила Асанова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972645-za-chey-schet-zakupayutsya-podarki-dlya-izbirateley-rasskazali-v-tkr-almaty/