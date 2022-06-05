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Можно ли проголосовать на референдуме по доверенности, рассказала во время брифинга председатель территориальной комиссии референдума в Алматы Жанна Асанова, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас в Алматы я не припомню такого случая. По доверенности голосовать нельзя, это незаконно. Это явилось причиной возмущения многих гостей нашего города, особенно, из соседних регионов, которые возмущались, что мы лишили их права голоса. Но мы работаем с гражданами, которые прописаны в Алматы", - прокомментировала Жанна Асанова.

Напомним, ранее капитан наблюдателей рассказал, что некоторые наблюдатели отличаются невысоким уровнем профессионализма и "видят" нарушения там, где их нет. Впрочем, отметил он, нарушения были и со стороны самих избирателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972646-mozhno-li-progolosovat-na-referendume-po-doverennosti/