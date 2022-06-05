Жительница Павлодара потребовала выдать ей бюллетень на референдуме в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Павлодара потребовала выдать ей бюллетень на референдум в Алматы, обвинив участковую комиссию в нарушении ее конституционного права на голосование. Об этом рассказал капитан наблюдателей по Алматы, директор ОО «Общественный проект» Александр Иванович Братенков, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Братенкова, Алматы показал высокую активность: по предварительным оценкам, в некоторых районах явка составила более 30%.

Между тем, случались и казусные ситуации.

"Я хотел бы отметить, что сохраняется негативная ситуация когда различные участники избирательного процесса и наблюдатели, прежде всего, отличаются невысоким уровнем профессионализма. Те наблюдатели, которые прошли школу наблюдателей Алматы, отличаются компетентностью, знают права и обязанности наблюдателей, поведение в помещении для голосований и так далее, чего нельзя сказать о наблюдателях других общественных объединений, которые создают нехорошую ситуацию на участке.

Например, на 529-й участок Алатауского района пришли супруги. Супруга слабовидящая, зашли вместе избирательную кабинку, а наблюдатели сказали, что это нарушение. На самом деле, избиратель вправе обратиться за помощью к другому человеку, главное, чтобы это не был член участковой комиссии", - заявил капитан наблюдателей.

Он отметил, что наблюдатели раздули из этого негативный резонанс. Встречался и непрофессионализм среди избирателей, сообщил он.

"Был факт, когда жительница Павлодара стала требовать, чтобы ей выдали бюллетень , обвинять участковую комиссию в нарушении конституционного права на голосование, хотя жителем Алматы она не является и приехала в Алматы без открепительного удостоверения", - объяснил Братенков.

Он привел еще один пример - когда человек получил два бюллетеня и пытался проголосовать за двух лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972636-zhitelnitsa-pavlodara-potrebovala-vydat-ey-byulleten-na-referendume-v-almaty/