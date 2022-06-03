"Референдум станет проверкой общества": Токаев призвал казахстанцев голосовать

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам – во время эфира на республиканских телеканалах президент призвал граждан проголосовать на предстоящем референдуме 5 июня. По мнению Токаева, это станет проверкой общества на зрелость и сознательность, передает корреспондент NUR.KZ.

"Референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность", – заявил Токаев.

Президент добавил – каждый голос может стать решающим.

"Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа", – сказал он.

Подлинная демократия, по мнению Токаева, предполагает активное участие в общем деле каждого гражданина.

"Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное нет коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике.

Призываю вас, уважаемые сограждане, сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана. Каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит – на свою судьбу. Именно от вас зависит судьба Родины", – заключил президент.

Напомним, что сегодня, 3 июня, Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к народу Казахстана. Темой обращения стал предстоящий референдум по поправкам в Конституцию.

В своей речи глава государства также добавил, что все положения конституционной реформы направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти.

Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана состоится в воскресенье, 5 июня. В голосовании смогут принять участие граждане РК, достигшие 18 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972443-referendum-stanet-proverkoy-obschestva-tokaev-prizval-kazahstantsev-golosovat/