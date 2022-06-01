Экскурсию для детей провели в Акорде

Фото: akorda.kz

В Международный день защиты детей организована познавательная экскурсия в Акорду для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, отличников учебы, победителей и призеров интеллектуальных и творческих конкурсов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

В экскурсии приняли участие 34 школьника в возрасте от 10 до 14 лет, которые приехали в столицу из всех регионов нашей страны. Дети посетили "Торжественный", "Мраморный" и "Восточный" залы в резиденции президента "Ақорда".

От имени главы государства детям были вручены подарки. Необходимо отметить, что защита интересов и обеспечение прав детей является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей. Кроме того, президент посетил детский фестиваль "Алматы БалаFest", а также КазНУ имени аль-Фараби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972031-yunye-kazahstantsy-posetili-rezidentsiyu-prezidenta-aqorda/