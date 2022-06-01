Токаев посетил КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы

Касым-Жомарт Токаев посетил КазНУ имени Аль-Фараби. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Посещение крупнейшего вуза страны началось с осмотра Музея Аль-Фараби. Президенту показали экспонаты, посвященные жизни и деятельности великого мыслителя, а также редкие рукописные книги.

Затем Касым-Жомарту Токаеву презентовали выставку научных достижений и инновационных разработок. Ученые и студенты рассказали главе государства о возможностях своих научно-инновационных проектов в сферах нейронауки, здравоохранения, туризма, агрохимии, строительных технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий.

Касым-Жомарт Токаев посетил КазНУ имени Аль-Фараби. Фото: Акорда

Президент был также проинформирован о планах по расширению инфраструктуры университета. Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали макеты объектов планируемого строительства и реконструкции учебных корпусов, общежитий и служебного жилья.

Во время посещения вниманию главы государства была представлена презентация российского Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Ректор "МИФИ" Владимир Шевченко ознакомил президента с научной-образовательной деятельностью вуза. Накануне было подписано соглашение об открытии на базе КазНУ имени Аль-Фараби филиала "МИФИ", в котором будут готовить специалистов в области ядерной энергетики, фармацевтики, медицины и экономики.

Касым-Жомарт Токаев посетил КазНУ имени Аль-Фараби. Фото: Акорда

В завершение Касым-Жомарт Токаев провел беседу с молодыми преподавателями, учеными и студентами КазНУ, в том числе иностранными.

Студенты поблагодарили главу государства за внимание, которое он уделяет молодежи, и высказали поддержку масштабным реформам в стране.

Касым-Жомарт Токаев посетил КазНУ имени Аль-Фараби. Фото: Акорда

Напомним, что вчера, 31 мая, президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственных наград ряду деятелей образования и науки Казахстана.

Также глава государства посетил детский фестиваль "Алматы БалаFest" и поздравил победителей.

Касым-Жомарт Токаев посетил КазНУ имени Аль-Фараби. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил КазНУ имени Аль-Фараби. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972019-tokaev-posetil-kaznu-imeni-al-farabi-v-almaty/