Токаев поздравил победителей фестиваля "Алматы БалаFest"

Касым-Жомарт Токаев на детском фестивале в Алматы. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил детский фестиваль "Алматы БалаFest" и поздравил победителей. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, посетил детский фестиваль "Алматы БалаFest".

В День защиты детей в заключительных мероприятиях фестиваля приняли участие около тысячи юных казахстанцев.

Территория Ботанического сада, где проходил творческий смотр, была поделена на несколько тематических участков. Это зона "ART SPACE", книжная выставка "Кітаптар қазынасы", экологическая зона "ECO LAB", зона "Шахмат әлемі", зона "ROBO LAND" и концертная площадка "Жас өрендер".

Касым-Жомарт Токаев на детском фестивале в Алматы. Фото: Акорда

Глава государства ознакомился с достижениями лауреатов фестиваля и поздравил их с успехом. В беседе с участниками он отметил, что дети – это будущее нашей страны.

Учащийся 11 класса Михаил Шут, принимавший участие в выставке "Кітаптар қазынасы", продекламировал эпос "Алпамыс батыр".

Касым-Жомарт Токаев на детском фестивале в Алматы. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на детском фестивале в Алматы. Фото: Акорда

В завершение состоялась церемония награждения победителей фестиваля "Алматы БалаFest" – детей разных возрастов и возможностей, участвовавших в конкурсной программе в течение месяца. Фестиваль проводился по таким направлениям, как литература, изобразительное искусство, спорт, декоративно-прикладное искусство, экоконкурс, вокал и хореография, IT-сфера. Всего в конкурсе приняли участие более 300 тысяч детей.

Напомним, что вчера, 31 мая, президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан Казахстана с Международным днем защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня.

Кроме того, президент подписал указ о присуждении государственных наград ряду деятелей образования и науки Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев на детском фестивале в Алматы. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на детском фестивале в Алматы: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на детском фестивале в Алматы. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972011-tokaev-pozdravil-pobediteley-festivalya-almaty-balafest/