Токаев: В мире нет ничего важнее счастья и улыбок детей

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Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан Казахстана с Международным днем защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня. Текст его поздравления приводится на официальном сайте Акорды.

Ниже – полный текст поздравления президента.

"Уважаемые соотечественники!

Международный день защиты детей – прекрасный праздник, наполненный особой радостью и теплотой.

Этот день еще раз напоминает нам всем, что в мире нет ничего важнее счастья и улыбок детей.

Создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных задач нашего государства.

Мы строим уютные детские сады и современные школы, открываем инновационные центры, дворцы школьников и спортивные площадки, запускаем кружки и секции.

В рамках Года детей реализуется множество новых полезных проектов, проходят различные мероприятия, нацеленные на раскрытие потенциала каждого ребенка.

С каждым годом государство будет усиливать это направление работы, поскольку благополучие детей является основой устойчивого прогресса и светлого будущего нашей страны.

Поздравляю юных казахстанцев и всех сограждан с этим замечательным праздником!

Желаю всем крепкого здоровья и успехов!" – говорится в поздравлении.

Ранее Токаев подписал указ о присуждении государственных наград ряду деятелей образования и науки Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971923-prezident-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-zaschity-detey/