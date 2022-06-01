Токаев: В мире нет ничего важнее счастья и улыбок детей
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Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан Казахстана с Международным днем защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня. Текст его поздравления приводится на официальном сайте Акорды.
Ниже – полный текст поздравления президента.
"Уважаемые соотечественники!
Международный день защиты детей – прекрасный праздник, наполненный особой радостью и теплотой.
Этот день еще раз напоминает нам всем, что в мире нет ничего важнее счастья и улыбок детей.
Создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных задач нашего государства.
Мы строим уютные детские сады и современные школы, открываем инновационные центры, дворцы школьников и спортивные площадки, запускаем кружки и секции.
В рамках Года детей реализуется множество новых полезных проектов, проходят различные мероприятия, нацеленные на раскрытие потенциала каждого ребенка.
С каждым годом государство будет усиливать это направление работы, поскольку благополучие детей является основой устойчивого прогресса и светлого будущего нашей страны.
Поздравляю юных казахстанцев и всех сограждан с этим замечательным праздником!
Желаю всем крепкого здоровья и успехов!" – говорится в поздравлении.
Ранее Токаев подписал указ о присуждении государственных наград ряду деятелей образования и науки Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971923-prezident-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-zaschity-detey/