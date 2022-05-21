Глава управления спорта Алматы объявил об уходе с поста из-за ранения во время беспорядков

Рустем Байсеитов. Фото: instagram.com/rustembai

Глава управления спорта Алматы Рустем Байсеитов объявил о своем уходе с поста из-за ранения, полученного в ходе январских событий. Об этом чиновник сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Рустем Байсеитов обратился к коллегам, друзьям и любителям спорта.

"С момента получения мною пулевого ранения в январских событиях прошло достаточно времени, но травма до сих пор сильно беспокоит и работоспособность не восстановлена. Поскольку необходимо проходить полноценные курсы реабилитации и восстановления двигательной активности предплечья, я решил уйти с поста руководителя управления спорта Алматы и заняться своим здоровьем", - сообщил чиновник.

Он отметил, что работал на этой должности с июля 2018 года. За это время удалось добиться немалых результатов. Было все: победы и поражения, разочарования и радость.

Рустем Байсеитов добавил, что по общественному опросу и признанию НОК РК, Алматы стал лучшим спортивным регионом, победителем всех комплексных республиканских летних и зимних спартакиад, игр и соревнований олимпийского цикла за последние 4 года. Также при поддержке руководства города реализованы важные социальные проекты.

"Спорт - это вся наша жизнь. Спорт занимает особое место в моей жизни, после недолгой реабилитации надеюсь увидеться с вами вновь, но с иными перспективами. Благодарю всех за поддержку", - заключил экс-глава управления.

Напомним, кортеж бывшего акима Алматы Бакытжана Сагинтаева попал под обстрел 6 января. Ранения получили водитель, глава управления спорта Рустам Байсеитов и руководитель управления религии Нурлан Кикимов. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970367-glava-upravleniya-sporta-almaty-obyavil-ob-uhode-s-posta-iz-za-raneniya-vo-vremya-besporyadkov/