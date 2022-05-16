Подозреваемых в вооруженном нападении на здание полиции задержали в Кызылорде (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

В Кызылорде задержаны три человека по подозрению в совершении вооруженного нападения на здание полиции во время январских событий. У них изъято оружие. Сейчас они находятся под стражей, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка совместно с органами прокуратуры задержали троих жителей Кызылорды.

Их подозревают в том, что 5 января в группе лиц они совершили вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия на административное здание управления местной полицейской службы.

У задержанных изъяли оружие. Они взяты под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее были озвучены подробности нападения на здание департамента полиции Кызылординской области. В Генпрокуратуре отметили, что участники беспорядков на грузовике протаранили ворота, открыли стрельбу из охотничьих ружей, сожгли контрольно-пропускной пункт, камеры ЦОУ и патрульные автомобили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969485-podozrevaemyh-v-vooruzhennom-napadenii-na-zdanie-politsii-zaderzhali-v-kyzylorde-video/