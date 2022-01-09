Сагинтаев попал под обстрел террористов в Алматы

Бакытжан Сагинтаев. Фото: primeminister.kz

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев едва не погиб при массовых беспорядках в городе - его автомобиль попал под обстрел боевиков. Эту информацию подтвердил заместитель акима Ержан Бабакумаров, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Бабакумарова, это случилось еще 6 января.

"Покушение, тем более, прямой расстрел из засады, является шоком для любого человека. Но эти дни были непростыми для акима из-за его болезни - он заразился накануне ковидом. Изначально, как только стали провоцироваться беспорядки, аким, уже 4 января, созвал экстренное совещание и возглавил городской оперативный штаб. Можно сказать, он приехал на работу со своей аптечкой, и несмотря на температуру и болезнь, координировал действия сотрудников акимата и силовых структур города. Это черты людей с чувством долга, ответственности и полной самоотдачи", - сказал Бабакумаров.

Автомобиль, в котором находился градоначальник, попал под обстрел. Отмечается, что ранения получил водитель градоначальника, сам аким не пострадал.

Вместе с акимом передвигался еще один автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала "Алматы". Водитель этого авто, к сожалению, погиб.

Ранения получили также два сотрудника акимата - глава управления спорта Рустам Байсеитов и глава управления религии Нурлан Кикимов. Они находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950130-sagintaev-popal-pod-obstrel-terroristov-v-almaty/