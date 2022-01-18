Видео с моментом обстрела кортежа Сагинтаева появилось в Сети

Кортеж. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В мессенджерах активно пересылается видео, на котором якобы происходит обстрел кортежа акима Алматы Бакытжана Сагинтаева во время беспорядков в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик был опубликован в Telegram-сообществе kris_p_almaty_official.

В описании говорится, что вечером 6 января кортеж акима Алматы, включая сотрудников акимата и телеканала "Алматы", направлялся в здание акимата на съемки.

В момент, когда машины спускались с проспекта аль-Фараби на Назарбаева, машины попали под обстрел.

"Пресс-служба акимата города Алматы подтверждает, что видео является подлинным с произошедших событий 6 января 2022 года. Дополнительная информация разглашению не подлежит в связи с проведением следственных мероприятий", - сообщил пресс-секретарь акима Асет Мукажанов.

Напомним, что об обстреле кортежа градоначальника сообщалось еще 9 января. Тогда замакима Ержан Бабакумаров рассказал, что в результате обстрела были ранены два сотрудника акимата - глава управления спорта Рустам Байсеитов и глава управления религии Нурлан Кикимов, а также водитель Сагинтаева.

Водитель авто, в котором находились сотрудники телеканала "Алматы", погиб в результате нападения.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951759-video-s-momentom-obstrela-kortezha-sagintaeva-poyavilos-v-seti/