Токаев подписал указ о реформировании КНБ
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17 мая 2022 года президент Республики Казахстан подписал указ "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан". Об этом сообщается на официальном сайте Комитета национальной безопасности РК.
Как сообщили в комитете, данным указом глава государства внес поправки в 15 указов, предусматривающих совершенствование деятельности органов национальной безопасности.
Утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970236-tokaev-podpisal-ukaz-o-reformirovanii-knb/