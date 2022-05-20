Токаев подписал указ о реформировании КНБ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

17 мая 2022 года президент Республики Казахстан подписал указ "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан". Об этом сообщается на официальном сайте Комитета национальной безопасности РК.

Как сообщили в комитете, данным указом глава государства внес поправки в 15 указов, предусматривающих совершенствование деятельности органов национальной безопасности.

Утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970236-tokaev-podpisal-ukaz-o-reformirovanii-knb/