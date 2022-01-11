Токаев заявил о бездействии КНБ Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на онлайн-заседании мажилиса заявил, что над подготовкой захвата власти работали профессионалы - при этом КНБ не смог и не захотел увидеть первые этапы подрывной работы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе, посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка исполнителей радикальных мер. КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности.

Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз. Далее события развивались как по спирали", - сообщил президент.

По его словам, на первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене, на втором - подключились бандиты и мародеры.

"Далее последовала горячая фаза - уже с участием вооруженных террористов, в том числе, зарубежных боевиков. После этого стала очевидна их ключевая цель - дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге - захват власти. Называя вещи своими именами, я уже заявил вчера об этом на саммите ОДКБ, против нашей страны была развязана террористическая война.

Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги, он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении. План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов - военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие", - рассказал Токаев.

Он отметил, что над подготовкой захвата власти работали профессионалы.

Напомним, что сегодня Токаев предложил в мажилисе кандидатуру нового премьер-министра Казахстана – была одобрена кандидатура Алихана Смаилова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950462-tokaev-zayavil-o-bezdeystvii-knb-kazahstana/