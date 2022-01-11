Токаев: Главы департаментов КНБ без боя сдавали здания и секретные документы

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Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, заявил, что государство "проспало" наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта, передает корреспондент NUR.KZ.

"Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма?

Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии", - заявил президент.

Особым пунктом глава государства выделил мужество сотрудников МВД и Минобороны.

"Сегодня, когда эти черные дни позади, хочу отметить мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористической агрессии. Например, в Алматы две ночи подряд небольшая группа полицейских отбивала атаки бандитов, которые пытались захватить здание департамента полиции.

Достойно проявили себя военнослужащие Министерства обороны и Службы государственной охраны.

Однако не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания и оставили там секретную документацию", - сообщил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950458-tokaev-glavy-dknb-ne-vstupaya-v-boy-ostavili-zdaniya-i-sekretnye-dokumenty/