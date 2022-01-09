Токаев сменил заместителей председателя КНБ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей председателя КНБ, об этом сообщается на сайте Акорды.

Согласно распоряжениям Токаева:

Осипов Марат Сапарович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

Ергожин Даулет Едилович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Их должности заняли Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.

"Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950142-tokaev-smenil-zamestiteley-predsedatelya-knb/