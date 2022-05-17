Рейтинг акимов в Казахстане хотят определять по качеству дорог

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В поправках к закону "О транспорте" предлагается ввести качество дорог как один из критериев оценки акимов – об этом на заседании правительства заявил глава МИИР РК, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что каждый аким несет персональную ответственность за состояние дорог региона.

"Несмотря на принимаемые меры по развитию дорожной отрасли, имеется ряд проблемных вопросов. Главный из них – это некачественное состояние дорог, особенно местных. По данным Всемирного экономического форума, Казахстан занял 93 место в мире по качеству дорог", – добавил он.

При этом отмечается, что в стране не хватает квалифицированных кадров, а также мало используются новые материалы и технологии при строительстве дорог.

Глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что в рамках проекта закона "О транспорте" для повышения качества работ предлагаются следующие поправки:

солидарная ответственность авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями в гарантийный период;

наделение Центра качества полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети.

Акимы также будут ответственны за дороги.

"Для обеспечения качества дорог ведется переработка более тысячи нормативно-правовых актов. Разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог, где ведется процедура его согласования и утверждения", – заявил министр.

Напомним, что в конце апреля Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете, которая поднимает вопрос плохого состояния дорог в Западном Казахстане. После визита в регион премьера своих должностей лишились вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев и директор филиала АО "НК "КазАвтоЖол" в ЗКО Амир Каримбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969651-reyting-akimov-v-kazahstane-hotyat-opredelyat-po-kachestvu-dorog/