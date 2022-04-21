"Виновные должны быть наказаны": Токаев поручил решить проблему плохих дорог в ЗКО

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Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете, которая поднимает вопрос плохого состояния дорог в Западном Казахстане. Президент поручил правительству и областному акимату заняться решением этой проблемы, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Акорды "БОРТ №1".

"Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью "Күре жолдағы күрсініс" в газете "Egemen Qazaqstan". Издание поднимает проблему плохого состояния трасс Западно-Казахстанской области", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

В Акорде подчеркивают, что еще в 2019 году президент назвал одной из ключевых задач модернизацию транспортно-логистического потенциала региона, в котором 70% дорог находятся в плачевном состоянии.

Как подчеркнул глава государства на встрече в Уральске, "это не только сказывается на повседневной жизни граждан, но и снижает экспортный и транзитный потенциал региона"

"Президент тогда поручил правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить работу по ремонту дорог в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах, особо отметив, что данный вопрос будет на его личном контроле.

Однако, как пишет "Egemen Qazaqstan", эти районы до сих пор не связаны с областным центром асфальтированной трассой. Строительные работы серьезно отстают от графика, имеются проблемы с их финансированием. Местные жители страдают от бездорожья, весной и осенью положение становится критическим", – отмечает пресс-служба Токаева.

Изучив статью, президент поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. В Акорде отметили, что виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны.

Ответственность за решение проблемы Токаев возложил на премьер-министра Алихана Смаилова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966222-vinovnye-dolzhny-byt-nakazany-tokaev-poruchil-reshit-problemu-plohih-dorog-v-zko/