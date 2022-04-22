Алихан Смаилов прибыл в ЗКО после критики состояния дорог со стороны Токаева

Алихан Смаилов. Кадр из видео: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Западно-Казахстанскую область с рабочим визитом - накануне Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему плохого состояния дорог в регионе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Как указано в сообщении, глава правительства в первую очередь посетил участок автодороги "Подстепное – Федоровка – граница РФ", которая соединяет 50 населенных пунктов, где проживает в общей сложности 94 тысячи человек.

Дорога ведет до Карачаганакского месторождения, а также является транзитным коридором в Россию.

"В настоящее время трасса находится в крайне неудовлетворительном состоянии, при этом ежесуточно по ней проезжают десятки тысяч граждан Казахстана и других стран", - сказано в посте.

Напомним, что накануне президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете, которая поднимает вопрос плохого состояния дорог в Западном Казахстане. Он поручил правительству и властям региона решить проблему и наказать виновных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966328-alihan-smailov-osmotrel-pogranichnuyu-trassu-v-zko-video/