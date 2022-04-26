После критики Токаева уволили директора филиала "КазАвтоЖола" в ЗКО

Амир Каримбаев. Фото: qaj.kz

После критики президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева уволен директор филиала АО "НК "КазАвтоЖол" в ЗКО Амир Каримбаев. Кроме того, ответственность понесли и ряд других руководящих сотрудников, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В ведомстве сообщили, что за несвоевременное выполнение поручения главы государства по ремонту дорог в Западно-Казахстанской области уволен директор филиала АО "НК "QAZAVTOJOL" Амир Каримбаев.

Кроме того, меры административного характера применены в отношении ряда руководящих работников и специалистов центрального аппарата нацкомпании и Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

Ранее по этой же причине от должности освободили вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева.

Напомним, президент страны обратил внимание на плохое состояние дорог в Западно-Казахстанской области и поручил заняться решением этой проблемы.

После чего регион с рабочим визитом посетил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966787-posle-kritiki-tokaeva-uvolili-direktora-filiala-kazavtozhola-v-zko/