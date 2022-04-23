Проблема плохих дорог в ЗКО: освобожден от должности вице-министр

Берик Камалиев. Фото: primeminister.kz

Берик Камалиев постановлением правительства освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

"За несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в Западно-Казахстанской области постановлением правительства РК от занимаемой должности освобожден вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, в четверг Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете, которая поднимает вопрос плохого состояния дорог в Западном Казахстане. Позже президент поручил правительству и областному акимату заняться решением этой проблемы.

Накануне, в рамках исполнения поручения президента, в ЗКО с рабочим визитом прибыл премьер Алихан Смаилов. Глава правительства посетил участок автодороги "Подстепное – Федоровка – граница РФ" и обозначил сроки ее реконструкции.

Позже, в ходе совещания по вопросам соцэкономразвития региона, Смаилов обратился к критикой к акиму ЗКО Гали Искалиеву.

"Гали Нажмеденович, ровно год назад ваш заместитель, курирующий эту сферу, по поручению президента был освобожден от занимаемой должности. Прошел год, но ничего не изменилось. Почему для качественного и быстрого решения проблем региона обязательно необходимо вмешательство президента?" — заявил тогда премьер.

По итогам совещания был дан ряд поручений. В том числе по решению проблемы плохих дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1966458-problema-plohih-dorog-v-zko-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vitse-ministr/