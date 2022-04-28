Показать список "счастливчиков", осваивающих бюджеты "Самрук-Казына", предложил депутат

Едил Мамытбеков. Фото: senate.parlam.kz

Депутат Едил Мамытбеков на пленарном заседании сената подверг критике новый порядок осуществления закупок в АО "Самрук-Казына", передает корреспондент NUR.KZ.

Свой запрос сенатор адресовал премьер-министру Алихану Смаилову.

Он напомнил, что 1 сентября 2020 года президент в своем послании отметил, что система закупок в нацкомпаниях остается непрозрачной и малодоступной для рядовых предпринимателей. Тогда он поручил разработать единый закон, распространяющийся на все закупки квазигоссектора.

"Фонд разработал новый порядок осуществления закупок. Однако бизнес-сообщество и эксперты, проанализировав "измененные" правила заявляют, что в реальности Фонд не решил вопрос добросовестной конкуренции и равенства субъектов предпринимательства. Более того они считают, что новый порядок расширил условия для коррупции… Анонсированные Фондом изменения в части системы закупок оказались косметическими и бутафорскими", - заявил сенатор.

В частности, по его словам, экспертное сообщество указывает, что в новых правилах, вступивших в силу 1 апреля 2022 года, из способов закупок исключен закуп в рамках внутрихолдинговой кооперации. Но, как оказалось, он никуда не делся, а мягко перешел в способ закупки из одного источника с расширением перечня работ и услуг.

В итоге, заявил Мамытбеков, портфельные организации Фонда сохранили привилегированное положение по отношению к другим предпринимателям.

Сенатор сообщил, что в 2021 году закупки внутрихолдинговой кооперации Фонда составили 25% от общего объема закупок. Весь объем закупок Фонда составил 3,4 трлн. тенге.

При этом, по его сведениям, на открытый тендер было выведено только 18% объема закупок, а "по итогам мониторинга годовых и долгосрочных планов закупок портфельных компаний фонда на 2020-2025 годы стало известно, что закупки по конкурентным позициям планируются также посредством внутрихолдинговой кооперации".

"Возникает вопрос – а где, по сути, те изменения, предусматривающие расширение и развитие конкурентной среды?

Фонд формально подошел к исполнению поручения главы государства в вопросах исключения "кулуарности", "непрозрачности", "завышения цен" и "устранения коррупции" в вопросах закупок. Принятые нормы нарушают принципы конкуренции и равенства субъектов предпринимательства.

В этой связи предлагаем, если Фонд не хочет добровольно, то сделать принудительно прозрачным вопрос закупок через опубликование полного списка тех счастливчиков, осваивающих бюджеты", - резюмировал Едил Мамытбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967289-opublikovat-spisok-schastlivchikov-osvaivayuschih-byudzhety-samruk-kazyna-prosit-deputat/