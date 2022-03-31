Правила закупок изменили в фонде "Самрук-Казына" после замечания Токаева

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Совет директоров АО "Самрук-Казына" утвердил новый порядок осуществления закупок в фонде – он вводится в действие с 1 апреля. Фонд акцентировал внимание именно на прозрачности закупок, как и говорил ранее президент, сообщается на официальном сайте АО "Самрук-Казына".

Сообщается, что новые правила проведения конкурсных процедур были разработаны во исполнение поручения президента.

Порядок закупок был согласован Министерством финансов, отметили в фонде.

"При разработке проекта порядка фондом проведены обсуждения документа и консультации с Минфином, Агентством по защите и развитию конкуренции РК, Нацпалатой предпринимателей "Атамекен" и бизнес-сообществом, по итогам которых в документе были учтены основные замечания госорганов и конструктивные предложения бизнес-сообщества", – говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что новый порядок содержит описание всех процедур закупок без наличия отсылочных норм на иные документы и является документом прямого действия.

"Существенно сокращены основания закупок из одного источника, повышена прозрачность процесса категорийного управления закупками и предварительного квалификационного отбора с вовлечением в эти процессы Нацпалаты предпринимателей, общественных объединений и ассоциаций, внедрены новые меры поддержки отечественных товаропроизводителей и субъектов МСБ.

Вместе с этим, в целях усовершенствования процесса закупок, фонд планирует принять активное участие в процессе реформирования закупок всех регулируемых субъектов в республиканском масштабе совместно с соответствующими государственными органами и бизнес-сообществом", – заключили в "Самрук-Казына".

Напомним, в начале года во время своего выступления в мажилисе Токаев заявил, что сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына".

В связи с этим президент выделил, что, если глава фонда Алмасадам Саткалиев не справится с реформированием "Самрук-Казына", то он "вместе с фондом уйдет в небытие".

После критики Токаева Саткалиев заявил о реформах в фонде. В частности, правление "Самрук-Казына" приняло решение сократить половину своих штатных сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963027-pravila-zakupok-izmenili-v-fonde-samruk-kazyna-posle-zamechaniya-tokaeva/