Внеочередной съезд партии Amanat начался в Нур-Султане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 26 апреля, в Нур-Султане начался внеочередной XXIII съезд партии Amanat под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

В съезде примут участие делегаты со всех регионов. Указывается, что члены партии и президент встретятся в онлайн-формате.

Кроме того, в ходе съезда должны объявить о вхождении партии Adal в состав Amanat. Решение о слиянии партий было принято единогласно.

Напомним, 21 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что созывает партию Amanat на внеочередной съезд.

1 марта на внеочередном съезде партии Nur Otan с участием Касым-Жомарта Токаева спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию в Amanat. Токаев поддержал это решение.

Позднее исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов показал новый логотип партии и объяснил причины ее переименования. 2 марта стало известно о перерегистрации партии с новым названием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966863-vneocherednoy-sezd-partii-amanat-nachalsya-v-nur-sultane/