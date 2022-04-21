Токаев созвал внеочередной съезд партии Amanat на 26 апреля
26 апреля состоится внеочередной съезд партии Amanat – такое решение принял ее председатель Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов на своей официальной странице в Facebook.
Внеочередной XXIII съезд партии назначен на 26 апреля 2022 года.
"В нем примут участие делегаты со всех регионов. Съезд пройдет в онлайн-формате. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия", – написал Оралов.
По его словам, планируется, что в ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии Adal к партии Amanat.
О своем присоединении к партии Amanat представители Adal заявили в середине прошлого месяца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966148-tokaev-prinyal-reshenie-o-sozyve-vneocherednogo-sezda-partii-amanat/