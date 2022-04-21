Токаев созвал внеочередной съезд партии Amanat на 26 апреля

Здание центрального аппарата партии Amanat. Фото: t.me/AMANATPartiyasy

26 апреля состоится внеочередной съезд партии Amanat – такое решение принял ее председатель Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии .

Внеочередной XXIII съезд партии назначен на 26 апреля 2022 года.

"В нем примут участие делегаты со всех регионов. Съезд пройдет в онлайн-формате. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия", – написал Оралов.

По его словам, планируется, что в ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии Adal к партии Amanat.

О своем присоединении к партии Amanat представители Adal заявили в середине прошлого месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966148-tokaev-prinyal-reshenie-o-sozyve-vneocherednogo-sezda-partii-amanat/